美圖出售PressLogic逾3%股權

完成後，Meitu Investment於PressLogic持有的股權將由約51.04%減至約47.72%，而美圖將不再對PressLogic擁有控制權。

PressLogic集團為一家位於香港的數據分析驅動的媒體貿易公司及主要在整個亞太地區，於社交媒體平台上提供多媒體數碼廣告及內容營銷服務。

董事認為，交易為集團透過縮減其非核心業務及增加其對美顏相關業務的關注，以精簡集團業務提供了良機，其與集團業務發展戰略及計劃相符。

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