樓價UPDATES：二手劈價未了　要勁減150萬才獲承接

二手業主劈價出貨，將軍澳都會駅套三房單位，累減150萬元才獲承接，減幅約13%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔慧賢軒高層C室，實用面積203方呎，開放式間隔，以470萬元連租約易手，實用呎價23,153元，原業主於2010年11月以273萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利197萬元，單位升值72%。

●灣仔嘉薈軒低層11室，實用面積358方呎，開放式間隔，望樓景，2月放盤叫價688萬元，最終以653.8萬元交吉易手，實用呎價18,263元，新買家屬於用家，原業主於2016年12月以585萬元買入單位收租，持貨4年，帳面獲利68.8萬元。

●北角區500萬元內成交暢旺，5日錄得5宗成交，其中富利來大廈B座中層2室，實用面積225方呎，一房間隔，以423萬元易手，實用呎價18,800元，單位現時以11,500元租出，租金回報3.3厘，原業主於2017年3月以336萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利87萬元，單位升值26%。

●北角縉景臺2座低層D室，實用面積478方呎，三房間隔，望樓景，原叫價870萬元，獲兩組買家同時洽購，業主反價10萬元，最終以880萬元成交，實用呎價18,410元，原業主於2016年10月購入上址，當時作價728萬元，持貨3年多至今轉手，帳面獲利152萬元，單位期內升值約21%。

●鰂魚涌康怡花園E座中層6室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望山景，放盤約一個星期，至近日以890萬元沽出，實用呎價約17,050元，屋苑本月至今累錄11宗二手成交個案。

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九龍區

●將軍澳都會駅本月至今暫錄11宗買賣，平均實用呎價15,683元，其中7座高層E室，實用面積633方呎，套三房間隔，最初開價1,150萬元，現累減150萬元，獲用家以1,000萬元承接，實用呎價15,798元。

●將軍澳帝景灣5座低層C室，實用面積536方呎，兩房間隔，剛以899萬元易手，實用呎價16,772元，原業主於2015年7月以704萬元買入單位，持貨近5年，現轉手帳面獲利195萬元離場，單位期內升值28%。

●將軍澳新都城2期2座中層A室，望開揚山景，三房間隔，實用面積約538方呎，以約830萬元放盤約1個月，議價後減價25萬元，以約805萬元成交，實用呎價約14,963元，新買家為首置客，睇樓3次後決定入市。

●茶果嶺麗港城20座低層A室，實用面積約748方呎，套三房間隔，享園景，本月貼市價1,000萬元放盤，及後即獲買家以966萬元承接，減價34萬元或約3%，實用呎價約12,914元，原業主早於2004年1月，以約242.6萬元購入上述單位。

●牛頭角淘大花園P座高層5室，實用面積322方呎，一房間隔，吸引首置客入市，經商議後由600萬元，調減至595萬元成交，實用呎價約18,478元。

●黃大仙居屋天馬苑駿威閣高層12室，實用面積338方呎，一房一廳間隔，原開價435萬元，其後減價6萬元或1.4%，於已補價自由市場售429萬元，實用呎價12,692元。

●九龍塘又一居3座中層E室，實用面積約657方呎，套三房間隔，放盤約六個月，原業主開價1,500萬元，經議價後減價80萬元或約5.3%，終以1,420萬元交吉形式沽出，實用呎價約21,613元，又一居本月至今累錄6宗二手成交個案。

●旺角奧柏．御峰2座中層C室，實用面積332方呎，一房間隔，吸引投資客承接，單位原叫價670萬元，經商議後調減40萬元，以630萬元成交，實用呎價約18,976元，原業主於2012年4月以約386.1萬元購入，是次轉手帳面獲利243.9萬元，升值約63%。

●長沙灣青薈高層B室，望山景，一房間隔，實用面積約224方呎，以520萬元放盤1個月，即獲區內客接洽，議價後減價20萬元，以約500萬元成交，實用呎價約22,321元，買家為首置客，原業主持貨約5年，帳面賺約104.4萬元，物業升值約26.4%。

●荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場15號中層D室，實用面積936方呎，三房連大露台間隔，望街景，最初開價1,298萬元，現降價83萬元，獲外區換樓客以1,215萬元承接，實用呎價12,981元，原業主於1999年4月以318萬元買入，單位21年間升值逾2.8倍。

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新界區

●東涌東環3A座中層5室，實用面積463方呎，兩房間隔，叫價680萬元，直至今年4月份態度開始軟化，減價至660萬元，最終累減52萬元，以628萬元易手，實用呎價13,564元。

●屯門時代廣場B座中層4室，實用面積314方呎，兩房一廳間隔，獲區內客即睇即買，以460萬元購入自用，實用呎價14,650元。

●天水圍居屋天頌苑F座高層3室，實用面積506方呎，兩房兩廳設計，減價10萬元，獲區內綠表客購入，未補價第二市場售410萬元，呎價8,103元，原業主於2013年以約146.1萬購入，轉手帳面獲利約263.9萬，單位升值逾倍。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居6座低層F室，實用面積449方呎，兩房一廳間隔，區內客能預繳一年租金，故獲減價1,000元，以月租10,000元即睇即租，實用呎租22.3元。

●元朗世宙2座高層C室，實用面積約429方呎，兩房間隔，叫價約670萬元放售約1個月，吸引用家承接，雙方經議價後終以660萬元成交，實用呎價約15,385元，原業主於2016年3月以約551萬元購入，是次轉手帳面獲利約109萬元，物業升值約19.8%。

●元朗溱柏2座中層C室，實用面積約598方呎，兩房套連儲物室間隔，今年4月中開始放盤，開價730萬元，經議價後減價40萬元或約5.5%，終以690萬元沽出，實用呎價約11,538元，項目本月累錄8宗二手成交個案。

●粉嶺綠悠軒5座低層D室，實用面積445方呎，兩房間隔，以533萬元獲承接，實用呎價11,978元，原業主則於2014年以319萬元購入上址，持貨6年，沽出帳面獲利約214萬元，單位升值約67.1%。

●大埔逸瓏灣高座12座低層C單位，實用面積794方呎，套三房連儲物房間隔，以995萬元易手，實用呎價12,531元，原業主於2014年以764萬元入市上址，持貨6年，是次沽出單位帳面獲利約231萬元，升值約30%。

●大埔居屋寶雅苑逸和閣高層8室，實用面積485方呎，兩房間隔，單位放盤5個月，原開價430萬元，減價47萬元，減幅10.9%，終獲用家於未補價第二市場以383萬元承接，實用呎價7,897元，原業主早於1989年2月購入上述單位，當時作價28萬元，持貨31年至今轉售，單位升值12.7倍。

●沙田碧濤花園都美閣低層B室，實用面積912方呎，套三房間隔，望內園景，以1,100萬元易手，實用呎價12,061元，原業主於2010年1月以430萬元購入上址，持貨至今沽售，帳面獲利670萬元。

●沙田第一城4月暫錄33宗成交，對比上月同期只錄約20宗，成交增加約65%，屋苑51座中層C室兩房戶，實用面積304方呎，以550萬元易手，實用呎價18,092元，原業主則於2016年以360萬元購入，持貨4年，是次沽出帳面獲利約190萬元離場，單位升值約53%。

●沙田皇御居中層C室，實用面積473方呎，兩房間隔，日前以715萬元易手，實用呎價15,116元，原業主則於2012年以470萬元購入，持貨8年，是次沽出帳面獲利約245萬元，單位升值約52.1%。

●馬鞍山嘉華星濤灣2座低層J室，實用面積約513方呎，兩房間隔，享海景，早前叫價約820萬元放售，吸引區內首置客承接，雙方議價後終以810萬元成交，實用呎價約15,789元。

●馬鞍山海典灣1座中層G室，實用面積477方呎，兩房間隔，開價750萬元，議價後以743.8萬元易手，實用呎價15,593元，原業主於2012年以398萬元購入單位，持貨8年，是次沽出單位帳面獲利約345.8萬元離場，單位升值約86.9%。

●馬鞍山薈朗1座中層B3室，實用面積約266方呎，開放式間隔，零議價下以410萬元成交，實用呎價約15,414元，原業主2016年8月以326.8萬元購入單位，持貨約4年至今，帳面獲利約83.2萬元，賺價約25%。

●馬鞍山居屋富寶花園7座低層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，原本於已補價自由市場叫價約680萬元，一名外區首置客睇樓約數個月，議價後終以650萬元購入，實用呎價約10,980元。

●馬鞍山新港城E座低層3室，實用面積363方呎，兩房間隔，原開價635萬元，放盤1個月，減價12萬元，減幅約2%，最終以623萬元易手，實用呎價17,163元，原業主於2009年4月購入上址，當時作價175萬元，持貨11年至今轉售，帳面獲利448萬元，單位期內升值2.6倍。

●西貢下洋村雙號村屋地下戶，建築面積700方呎，三房兩廳間隔，連花園約400方呎，原叫價700萬元，減價92萬元，減幅13.1%，最終以608萬元成交，建築呎價8,686元。

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