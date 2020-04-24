【小心石油大戰重臨】美大型油企撐特朗普「關稅」回應沙特

外國傳媒引述消息人士稱，美國北達科他州產油商已停止大部分原油生產，並通知一些客戶在油價跌至「負值」後，將不再供應原油。

消息指，大陸資源公司(Continental Resources)已停止北達科他州巴肯(Bakken)頁岩油區部分原油鑽探作業，並關閉油井，根據數據，大陸資源今年以來在巴肯的原油每日產量接近15萬桶。

北達科他州為美國產油重地，2019年每日生產超過140萬桶石油，僅次於德克薩斯州，該州官員稱，目前原油每日產量已減少約30萬桶。

面對經營極度困難，大陸資源創辦人Harold Hamm支持政府大力干預石油市場，以關稅回應沙特阿拉伯上月向市場供應大量石油的決定，並呼籲對非法傾銷原油進行調查。他亦表示，德州鐵路局應考慮強制減產25%來提振油價，並要求對周一(20日)油價暴跌進行調查。

北達科他州石油委員會主席Ron Ness表示，本周巴肯區原油的本地售價約為每桶3美元，遠低於美國基準紐約期油，目前後者每桶約17美元。

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