道指早段升128點　英特爾股價績後挫逾3%

新冠肺炎治療方法未見進展，市場焦點回到企業業績表現，加上油價繼續反彈，美股周五(24日)早段靠穩，道指升128點，至23,644點；納指漲14點，至8,509點。

據美國銀行引述EPFR Global數字顯示，截至本周三(22日)止一周，美股基金錄得17億美元輕微資金流出。

晶片生產商英特爾首季純利按年增長42.5%至56.6億美元，或每股盈利1.31美元，勝市場預期，收入增長23%至198億美元，主要受惠於人們在家工作，令用於桌上電腦及伺服器的晶片需求上升。不過，該公司預期今季每股盈利約1.04美元，遜預期，並撤回全年收入預測，原因是經濟高度不明朗，反映開支減少可能影響其業務。英特爾股價早段挫3.66%，至56.88美元。

電訊公司Verizon上季純利倒退逾17%至42.8億美元，但經調整後每股賺1.26美元，好過預期1.22美元，期內收入跌至316億美元，反映疫情影響設備銷售。Verizon股價早段跌0.16%至57.5美元。

至於美國運通上季純利大幅倒退76%至3.67億美元，期內貸款撥備增至26億美元，又透露隨着疫症蔓延，3月份信用卡簽帳銳減23%，該行表示會大力削減成本，股價早段報83.86美元，升1.95%。

另外，疫情亦令飛機製造商波音公司的需求大減，有傳該公司將於下周公布首季業績時宣布裁員，並計劃將787夢幻客機的產量削半。波音股價早段報136.79美元，挫0.69%。

巴克萊指出，約20%美國企業公布首季業績，初步成績一如預期般惡劣，62%表現勝預期，為2009年開始統計以來最低。

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