趁低入貨！傳中國正考慮大增糧食進口

外國傳媒引述消息報道，為應對疫情可能造成的糧食供應緊張，中國正考慮大幅增加糧食進口，擴充國家糧庫儲備。消息指中國計劃購買3,000多萬噸的糧食作物，這一方面可增加國家儲備，另方面也可向美國表明中國正兌現承諾，加大從美國進口糧食。

中國準備增購大約1,000萬噸大豆，2,000萬噸粟米，以及100萬噸棉花，以用於國家儲備。消息透露，目前是增加儲備的好時機，尤其是糧食價格處於很低水平。

中國「雜交水稻之父」袁隆平早前表示，從目前擁有的科技水平和研究成果來說，是不會存在糧荒的。中國小麥育種專家、河南科技學院茹振鋼教授也說，糧庫滿滿，不必要搶糧、囤糧。

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