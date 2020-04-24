銀行公會：樓按延期還本措施擴至資助房屋

香港銀行公會宣布，經香港金融管理局聯同銀行公會與香港房屋委員會研究商議後，由銀行提供的物業按揭貸款延期還本措施，將延伸至房委會的資助出售單位，包括居者有其屋計劃、綠表置居計劃、租者置其屋計劃、私人機構參建居屋計劃，以及可租可買計劃的一手市場及第二市場計劃，以解市民燃眉之急。

該會指，疫情持續對香港經濟帶來重大挑戰，不少企業及市民受到嚴重影響。銀行公會一直鼓勵會員銀行因應經濟情況，配合政府與金管局推出不同的金融支持措施，發揮銀行在金融紓困中的積極作用。

今年以來，銀行業界已為中小企及個人客戶推出多項紓緩措施。業界將繼續密切關注疫情及經濟情況，與社會各界保持緊密溝通，並不時檢視現有措施，研究及推出適切的措施，與客戶共同應對當前挑戰。

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