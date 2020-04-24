中銀：擴大樓按貸款延期還本措施範圍及受惠客群

由4月27日起，除私人住宅、村屋、工商物業、商舖及車位外，中銀香港物業按揭貸款延期還本措施的涵蓋範圍，將延伸至香港房屋委員會的資助出售單位。同時該行亦會配合支持附有發展商二按的按揭貸款延期還本申請。

該行指，無論從事或受僱任何行業的個人客戶，如有短期資金周轉需要，可就其物業按揭貸款申請延期還本。

可受惠的客戶群現擴大至供款半年或以上且過去6個月還款紀錄正常的客戶，申請期限延長至10月31日。按揭貸款延期還本為期6個月，期滿後客戶可因應情況申請再延長6個月，即最多12個月暫緩償還本金，只需繳付利息。該行亦會豁免客戶有關申請的手續費。

中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，自疫情以來已推出一系列金融服務支持措施，至今累計收到查詢超過14,000宗。該行已調配資源，加快處理申請，成功批核超過2,200宗，其中超過 50%為個人客戶的物業按揭貸款延期還本，申請人以從事零售、運輸、旅遊及酒店行業的個人客戶為主。

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