歐股收市受壓　Sanofi逆市漲14%

歐洲股市收市向下，英國富時100指數收報5,752點，跌74點或1.28%；法國CAC指數收報4,393點，跌57點或1.3%；德國DAX指數收報10,336點，跌177點或1.69%。

雀巢公司首季業績好過市場預期，內在銷售增長達4.3%，主要由於消費者在新冠肺炎疫情下積存更食品在家。公司股價收市上漲1.78%。

法國製藥商Sanofi確認今年業績預測指引，股價周五升2.31%。照明設備製造商Signify首季現金流增速加快，股價急漲14.05%。

另一方面，受疫情拖累業務的股份周五受壓，航空公司漢莎航空、Tui分別跌8.02%和7.87%。英國電影連鎖影院Cineworld全日下挫9.39%。

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