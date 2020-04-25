東方日報B1：私宅供應增至9.5萬伙　兩年最多

政府近年積極增加土地供應，加上新冠肺炎疫情全面爆發，拖累一手住宅銷情，令未來3、4年私宅潛在供應突破「樽頸」。運輸及房屋局截至3月底最新資料，有關供應按季增加2,000伙，至9.5萬伙，為2018年第一季後最多，而首季住宅落成量亦按年大增3.2倍。有投資者認為數據不利樓市，令後市更加「無運行」。

自2018年第二季開始，潛在私宅供應一直按季維持9.3萬伙，上季終於出現突破，結束連續七季不變局面。期內供應得以回升，主要是已批出土地可隨時動工興建的「熟地」單位增加所致，由去年第4季錄2.2萬伙，按季上升約13.6%至2.5萬伙，而另外7萬伙則為待售現樓及樓花單位。

而今年首季私宅落成量亦高達4,200個單位，較去年同期只有1,000伙為多，至於較按季則增加20%或700個。

運房局發言人指出，上述未來供應單位當中，估計有7.67萬伙為實用面積少於753方呎的中小型單位，佔整體供應量約81%，比率按季微升1個百分點。同時，預計未來數月將有6幅住宅用地轉為熟地，可提供約2,400個單位，相信未來住宅預計供應將維持在較高水平。

資深投資者吳龍飛認為，經濟體系很糟糕，物業並非必需品，不少人在這次跌浪投機失利，現時要賣樓首要條件就是劈價。而最新供應數字可以得出一點，未來有好多土地，對樓市添加不利因素。

另一位資深投資者伍冠流亦稱，自己也不看好後市發展，若政府考慮撤銷新住宅從價印花稅，當買家不用支付樓價15%稅率，入市顧慮肯定會大減。現時惟有希望藉着施工量減少，緩和樓價下跌速度。

發展商對短期樓市亦不太樂觀，會德豐地產常務董事黃光耀認為，未來仍會出現失業率上升等負面數據，預計未來2至3個月，樓價料下調約2至3%。

由於疫情肆虐，嚴重影響各政府部門運作及地盤工程進度。據運房局資料，今年第一季私宅施工量只有900伙，較對上一季勁挫3,100伙或約77.5%，創2017年第三季所錄800伙以來的低位。

測量界均認為短期住宅供應仍然充裕，普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典稱，施工量大減為預期之內，但相信屬季度波動，疫情緩和後數字將會回升。他又指，由於目前的潛在供應量，仍反映政府兩年前未降低長遠私宅比例的情況，料未來一年供應會持續高企。

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