東亞小股東轟業務衰到貼地　促管理層減薪

展望東亞業務前景，朱氏指，儘管該行現況已「衰到貼地」，但仍擔心未來業績會繼續倒退，反問「管理層做唔到成績，為何有面目繼續支薪」，狠批東亞管理層不負責任。

另一股東鄧小姐透露，手上東亞股票的買入價高達50至60元 ，嘆道「輸晒成副身家」，無奈該行業務前景遜色，即使股價低殘亦不敢入市「溝貨」。

近月東亞股價表現疲軟，由3月份高位19.98元反覆下插，以昨日收市價16.08元計算，短短約兩個月內股價累跌近兩成。

小股東郭先生則持有東亞股票超過二十年，透露平均價20多元，目前帳面仍然損手，指「惟有博佢業績谷底反彈或者畀人收購」。他特別對東亞內地業務的貸款質素感到憂慮，認為管理層應加強管理相關貸款。

事實上，去年東亞純利按年勁跌五成，至32.6億元，連續兩年倒退，更是○九年度之後的新低，旗下東亞中國再次錄得淨虧損。該行去年全年派息亦按年大削61%，至每股0.46元。

此外，東亞周五宣布，服務該行超過十年的范禮賢，已辭任非執行董事一職，於昨日股東會結束後生效。

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