紐約6月期油全周挫32% 有紀錄以來最大單周跌幅

國際油價周五回升，但全星期仍錄得顯著跌幅。紐約6月期油收報每桶16.94美元，升0.44美元或2.66%，全周累跌約32%，以6月合約計是有紀錄以來最大單周跌幅。

布蘭特6月期油收報每桶21.44美元，升0.11美元或0.52%，全周累跌23.7%。

美國總統特朗普周五表示，俄羅斯與沙特可能會進一步減產石油，相信將是一個自然的減產過程，並指美國和加拿大都正在減產。

另外，美國油服公司貝克休斯最新周報指，至4月24日當周，美國石油鑽井下降60台，至378台，市場預期下降19台，並已連降6周，鑽井數創2016年7月以來新低。

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