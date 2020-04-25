美股收市：道指升260點　連漲3日

投資者觀望新冠肺炎治療研究進展，並關注企業業績表現，美國股市周五(24日)上漲。道指早段表現牛皮，至中後段開始發力做好，全日收報23,775點，升260點或1.11%，連升3日；標指收報2,836點，升38點或1.39%；納指收報8,634點，升139點或1.65%。

全星期計，道指、標指、納指分別累跌1.93%、1.32%、0.18%。

據美國銀行引述EPFR Global數字顯示，截至本周三(22日)止一周，美股基金錄得17億美元輕微資金流出。

數據方面，新冠肺炎疫情嚴重衝擊美國經濟活動，美國商務部最新公布，3月份耐用品訂單，由2月增加1.1%，轉為急跌14.4%，2014年以來最差，並差過預期的12%跌幅，但扣除運輸設備的跌幅只有0.2%，少過預期的6.7%跌幅。

個股方面，晶片生產商英特爾首季純利按年增長逾40%，勝市場預期，股價周五收漲0.37%。

電訊公司Verizon上季經調整後每股賺1.26美元，好過預期1.22美元，股價收市升0.56%。

美國運通上季純利大幅倒退76%至3.67億美元，期內貸款撥備增至26億美元，又透露隨着疫症蔓延，3月份信用卡簽帳銳減23%，該行表示會大力削減成本，股價全日上漲0.86%。

巴克萊指出，約20%美國企業公布首季業績，初步成績一如預期般惡劣，62%表現勝預期，為2009年開始統計以來最低。

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