疫情重創美經濟！CBO：料次季GDP萎縮近4成

外媒報道，美國國會預算辦公室(CBO)最新預測，美國國內生產總值(GDP)在今年第二季恐萎縮近40%，將創自1947年有紀錄以來最差的季度。

CBO並指，經濟增長預期在第三季反彈，令全年的GDP僅下降5.6%，但這個跌幅仍然是紀錄以來最差。事實上，今次新冠肺炎大流行疫情已經全面影響就業市場及經濟活動，而聯邦預算赤字亦創出紀錄最高。

自疫情爆發以來，美國失業人數已經急增近2,700萬個，並且有約800萬人離開勞動人口。CBO預期，第二季和第三季美國失業率平均為15%，較首季預測4%大幅提升。

美國聯邦預算赤字在1月份僅預期為1萬億美元，但CBO最新預測，今個財政年度赤字料急增近4倍，至3.7萬億美元，主要由於經濟活動下降令財政收入減少，加上一系列疫情援助方案推出，加大聯邦政府支出。

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