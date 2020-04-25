Facebook推免費視像會議功能　最多50人同時進行

社交媒體Facebook (Fb)宣布，將推出多人視像會議功能「Messenger Rooms」，最多可同時與50人進行視像會議。

由於新冠肺炎疫情令各國實施居家隔離措施，近日視像會議的需求急增。Facebook推出的新功能料可配合市場的龐大需求，同時與近年冒起視像會議公司，如Zoom和Slack等，進行競爭。

Facebook股價在周五(24日)急升2.67%收市，報190.27美元。至於Zoom和Slack股價應聲受挫，分別收跌6.09%和1.66%。

Messenger Rooms會在Facebook主要的社交媒體平台及訊息交流應用(app) Messenger中推出，最多支援50人同時進行視像會議，但用家不一定需要Facebook帳號；亦支持旗下WhatsApp和Instagram平台的帳號。這項功能將會免費開放，並且沒有時間限制。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200