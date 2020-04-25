【全球救市】經濟學家料歐央行擬擴大買債規模　最快下周出手

全球確診新冠肺炎個案繼續增加，尤以歐美國家較為嚴重。財經媒體彭博報對經濟學家進行一項調查顯示，歐洲央行於未來幾個月將擴大緊急購買債券的規模，以增加對經濟的支持。

該等經濟學家普遍認為，歐央行相信經濟衰退的情況可能會較上次會議時預期的更為嚴重，故需立即採取行動，包括加大買債規模。

受訪者中，有25%經濟學家預期，歐央行最快或於下周四召開的政策會議時，加大應對疫情的買債規模。大部分則認為，該措施將會於9月前推出。

經濟學家又估計，歐央行7,500億歐元(約6.3萬億港元)的緊急計劃將進一步加大5,000億歐元(約4.2萬億港元)，今年所有項目的總計購買規模將逾1.5萬億歐元(約12.5萬億港元)。

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