【星之谷】陳偉琪banker上身　授9項按揭常識

不少港人過去半年趁樓價調整買樓，對去年10月推出的新按揭成數有一定理解，亦有預備上車的準業主正在惡補知識。筆者推薦附隨這篇文章之影片——聽聽「細龍太」陳偉琪以輕鬆方式解說新按揭成數，為買樓這個人生重要決定做好準備。

預備上車的朋友，或是已經買樓的業主，不妨閱讀以下9項新按揭成數小知識，為買下一層樓做好準備。

1. 樓價800萬港元或以下，最高可敍做9成按揭；800萬至900萬元可做8成至9成，貸款額上限720萬元；900萬至1,000萬元可做8成。村屋最高則可做8成半按揭。

2. 如果是首次置業人士，亦沒有其他按揭在身，很多銀行可以豁免通過壓力測試，只要每月供款與入息比率(Debt Servicing Ratio)不超過50%，即供款少於月入一半便可以。

3. 有其他按揭在身的話，例如住宅、車位、工廈或擔保人本身有按揭，無論申請人是否首置，都需要通過壓力測試。如果按揭成數達7成或以上，壓測前及壓測後的供款與入息比率上限分別為35%及45%。

4. 如果需要通過壓力測試，而入息未能過關，可考慮按證保險公司最近推出的定息按揭計劃，首20年供款毋須通過壓力測試，不過利率較一般按揭計劃貴。

5. 不是任何人都可以申請9成按揭。如果是自僱人士、本身已持有住宅物業，或以賺取浮動收入(例如佣金)為主，最多只可以借8成按揭；一般打工仔年尾雙糧則與月薪一樣同被視為固定薪酬，可照申請9成按揭。

6. 最長還款期為30年，但如果物業是單棟及樓齡太舊，未必能做足，因為按證保險公司通常以「75年減樓齡」來計算最長還款期。

7. 如果借款人年紀太大，比如超過60歲，就算入息過關，申請9成按揭可能需要添加擔保人。如果未能提供的話，買樓前最好先到銀行申請預先批核。

8. 業主若果打算換樓，必須要出售舊物業並成交，新買物業才可以申請9成按揭。「甩名」交易時轉按，最高只可以申請8成按揭。

9. 800萬元物業申請9成按揭，表面上只需要80萬元首期，但其他開支包括印花稅高達30萬元，並須在簽臨約後一個月內要繳付；按揭保險費為36萬元，一般都有6折，亦可以分期供款，但萬一未能獲取折扣，要有心理準備全數繳付。如果申請人或擔保人有按揭在身，保費便增至38萬元；另外，如符合免壓測條款並獲批，保費會再加10%。

祝讀者們上車順利！

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。

－－－－－－