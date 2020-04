1周10大驚奇：股市及油價「五窮月」好難捱？因為...

2020年差不多捱到「五窮月」,回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言,今年首季將是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊,異象曾於1月25日警告調整來了,之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」,結果當月底大冧,此後反覆勸告投資者切忌衝動,直至4月4日看到曙光至今,異象其實頗為準繩!之後又如何呢?

【1、異象:萬聖節指標+大選年預示今年「五窮」難過】

擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert表示,過了4月後,投資者必須較往年更加嚴防「Sell in May and go away(5月賣出並走人)」!即香港所謂的「五窮」。

他指出,這是來自「萬聖節指標」及「美國總統大選年」的啟示!所謂「萬聖節指標」,即是由萬聖節開始(10月31日)直至明年4月30日的6個月期間,持有股票的回報往往跑贏其他時段。亦即是說,到了4月30日,就是「萬聖節指標」完結的時候,投資者若相信該指標,就需要沽貨離場,直至10月31日後再買貨。

他表示,美股道指截至上周四(4月16日)止,「萬聖節指標」仍失靈,由2019年11月以來,依然累挫約14%。回看道指121年歷史,僅9次出現「回報失靈」的狀況。

因此,投資者要問:那麼,今年5月至10月又會否「失常地」回報理想呢?事實上,上次2008年11月至2009年4月金融海嘯期間,「萬聖節指標」失常,期間累挫12.4%,惟之後的6個月,即2009年5月至10月,美股累升18.9%。

今次又會否歷史重演呢?Hulbert失望地指出,看似不會!因為自1896年以來,一旦「萬聖節指標」失常,當年的夏季道指平均要跌1.6%。反之,若「萬聖節指標」正常,道指夏季平均再升1.8%。

再者,今年是美國總統大選年,參考數據可收得更窄!自1896年以來,大選年的夏季道指平均升4.1%,惟壞消息是,若加上「萬聖節指標」失常的話,道指夏季平均跌0.6%。

因此,投資者真的不要期望今年自「五窮」起的6個月,投資會有大幅回報!

【2、異象:美股波動性勁過新興市「不祥先兆」】

除了上述指標外,波動性也有啟示!美股作為成熟市場及全球「火車頭」,波動性高於新興市場股市是很罕見的,惟目前就是這樣了,並已連續第3周發生。

有「恐慌指數」之稱的美國VIX指數,較新興市場的相關指數高出1.3個百分點,這反映從1個月前,交易人士對美股看法更悲觀。這種情況以往只發生過一次,就是2018年底美股大冧市之時。

雖然美國VIX指數在周四(23日)連續第2天回落,至43水平,但仍不足以消除與新興市場相關指數的差距。新興市場的VIX指數收在40.12。這可能代表交易人士正押注美國經濟增長與企業盈利受疫情的衝擊程度,較新興市場所受的衝擊來的高。

VIX指數升跌是根據標指期權的買賣,預示着投資者對未來30日股市波動程度的預期。換言之,股市應仍有一波大冧,時間可能就在「五窮月」。

【3、異象:VIX指數預言「終極一跌」仍在後頭】

為何上述VIX指數值得關注?美國銀行本周指出,如果去年俗稱「恐慌指數」的VIX指數規律保持不變,標指恐再創新低。

美銀策略師將最近3次大拋售中的波動指數高峰與現時作對比,認為這與2008年最相近,且在標指創新低後,很難有正面消息能夠拉回升軌。

VIX指數於今年3月16日達到82.69,是2008年以來最高,而標指則從3月16日到現在累彈約15%。若標指依照2008至2009年熊市後走勢上揚,約將在2,960點見頂。

該行指出,在之前的1987年、2002年,以及2008年的3次大跌市當中,VIX指數達到高峰後的1.5至4個月內,股市才再次試底,即標指在此期間仍能將升幅由15%擴至25%,但之後就會下跌。

【4、「五窮」冧市誘因:原油庫存未來幾周內耗盡】

冧市也要有誘因,相信油價絕對是藥引之一!本周有專家警告,目前每周有將近5,000萬桶的石油須被儲存,但儲油空間已接近飽和,並可能在未來幾周內完全耗盡。

除美國外,其他國家也面臨石油倉儲空間不足的危機。在印度,煉油廠的儲油空間已被使用了95%,尼日利亞國家石油公司(NNPC)總裁Mele Kyari表示,為因應儲油空間不足的問題,該國已削減石油生產量。由於汽油需求量萎縮,煉油廠亦停止購買原油,並導致原油生產商被迫減產。

此外,西歐最大的煉油基地荷蘭鹿特丹亦面臨相同的問題,石油儲存公司Royal Vopak NV首席財務長Gerard Paulides表示,石油倉儲空間即將完全耗盡。

【5、「五窮」冧市誘因:估中油價負數專家:-100美元】

事實上,要數本周「最驚嚇」新聞,一定是「油價見負」!美國5月期油周一(20日)合約結算價狂插至每桶負37.63美元,震撼全球,很多人本周才知道油價是可以「負數」的,但其實在今年3月時,就有專家準確預測「負數」!這位神準專家目前估計,到5月時,對期貨價格出現每桶「負100美元」不會感到意外。

上述的仁兄是瑞穗銀行石油分析師Paul Sankey!他本周說:「很明顯地,我們已到了全面且日常性的市場管理危機,會在下個月看到每桶負100美元嗎?我認為是很有可能的。」

事實上,由於在期貨市場中,價格下滑是沒有底線的,故石油業對沖基金經理Pierre Andurand稱,現在原油已是「危險的交易產品」,並表示仍會看到價格為負,且是「非常低的負數」。

為何6月或之後的原油期貨價格依然被睇淡?主因是上述提到的儲存空間可能會在5月底至6月初時耗盡,且從美國蔓延到全世界,這是史上未見過的。

【6、「五窮」冧市誘因:5月19日是關鍵日子】

油價本周見負數好驚?幾時見-100美元?本周有分析認為,油價最致命的一天可能是5月19日。

瑞穗期貨主管Bob Yawger指出,美國能源信息署(EIA)數據並沒有顯示當前原油庫存容量已經達到最大儲能,這次暴跌的主要原因是投資者急於平倉。換句話說,庫存容量爆滿的一刻還沒到來,那麼這一天可能在何時降臨?投資者要尤其關注5月中旬,特別是5月19日,因為這一天是紐約6月期油主力合約到期之時。

媒體報道指,整體而言,美國現在大約還有1.5億桶庫存容量,但填充速度驚人。交易員預期,美國庫存容量到今年中將會填滿,因此正迫切希望找到可以儲存石油的新地方。

EIA截至上周數據顯示,全球最大商用油庫、在美國俄克拉荷馬州庫欣約有71%的空間已填滿,過去3周內就增加了1,800萬桶。北美最大的獨立油管營運商Enterprise Products Partners LP上周表示,將允許那些正在苦尋油庫的油企,利用其海路油管中一段從未使用過的管道,以更快速度將更多原油從墨西哥灣輸送到庫欣。

摩根士丹利等投行預測,庫欣可能會在5月中旬達到存儲極限,這可能預示着市場價格暴跌的下一階段。另外,華爾街認為如果到5月19日,即是6月主力合約到期時,原油市場仍沒有太大起色,持有該合約的投資者又將再度面臨「高成本轉倉」和「實物交割」二選一的困境。即是說,紐約6月期油合約或將面臨與5月合約同樣的命運。

【7、「五窮」冧市誘因:散戶未知驚 仍積極撈原油ETF】

金融市場「五窮月」的重大誘因之一,也許是散戶依然未知驚,繼續撈底原油期貨!根據交易平台數據顯示,以散戶買賣為主的全球最大規模原油ETF「美國石油指數基金」(USO)投資者近日數量大增!

資料顯示,交易平台Robinhood上的USO投資者數量在周二(21日)達15.2萬人,較周一(20日)油價見「負數」時增加了5萬多人,更較上周末大增9萬人。

有見及此,USO周三(23日)宣布了合股計劃,每名股東可每8股換1股,藉此減少流通股數量,讓資產淨值提升。根據USO說法,此舉是為了確保股價高於交易所的最低上市要求,也可增加股票的可銷售性和流動性。分析員相信,USO的做法是不要讓該ETF價格低於1美元,目前是吸引更多散戶。

此外,USO周二透露,目前紐約期油7月合約佔比55%,8月合約佔比5%,而6月合約佔比只剩40%,意味USO追蹤的已不是當下原油期貨價格,散戶撈的可能不是底部。換言之,即使短期油價大幅反彈,散戶也不可能「食盡升浪」。

【8、便宜莫貪!天然氣恐或步油價後塵見負...】

事實上,繼國際油價周一(20日)出現詩式暴跌,周二(21日)交收的紐約5月期油更以破天荒負數收市後,摩根士丹利油氣策略師Martijn Rats表示,隨着7月天然氣價格跌至紀錄低位,估計今年夏天歐洲的天然氣價格可能亦會出現負數。

由於新冠肺炎疫情擴散導致的各國封鎖措施,使天然氣用量出現前所未有的下降。Rats稱,除非天然氣生產商減少供應,否則價格可能會下降,因為需求已經下降,且庫存比平時更多。

此外,Rats指不應排除天然氣價格短時間內出現負數的可能,因地方性圍繞存儲、物流和管道面臨的樽頸位,將造成某個地區出現嚴重的失衡,導致價格異常波動。

【9、奇妙關係!油價暴瀉預示新興市場貨幣未來一年強勢?】

不過,金融市場往往也有逆市奇葩,總有資產會受惠油價暴跌!有分析指出,原油如此快速地跌至極低價位,通常預示着新興市場貨幣會反彈。

MSCI新興市場貨幣指數首季經歷了11年以來最嚴重的季度下跌後,其相對紐約期油合約,近期已回升至紀錄高位。根據往績,只要該比率出現這種飆升,新興市場貨幣就會在隨後的12個月內上漲。

MSCI新興市場貨幣指數今年下跌不到6%,相比之下,紐約期油累瀉80%,布蘭特期油則累挫60%。這個新興市場貨幣指數表現出韌性的部分原因在於,其中一些高權重貨幣來自石油淨進口國,例如印度,這些國家的貨幣受惠於較便宜的原油,從而限制了石油對整個新興市場的影響。

回看1998年亞洲貨幣危機之後,MSCI新興市場貨幣指數對紐約期油的比率在1998年12月達到當時的歷史新高,第2年MSCI指數就上漲了9.2%;在互聯網泡沫破裂導致的2001年美國經濟衰退結束時,該比率升至32個月高位,推動了新興市場貨幣12個月內上升4.9%;在2008年全球金融海嘯時,聯儲局將利率降低至接近零水平的幾天後,該比率達到了接近7年最高,新興市場貨幣在那之後的12個月漲幅為13%;2016年2月,在聯儲局重回加息道路幾周之後,新興市場貨幣與油價比率的關係躍升至17年高位,在隨後的12個月中,新興市場貨幣錄得8.1%的漲幅。

【10、悲慘世界!全球「糧食危機」似愈趨嚴重】

最後想分享的是,投資者在研究撈底的同時,也要清楚地認知現實世界的殘酷!聯合國旗下世界糧食計劃署(WFP)本周警告:「我們的世界,正因瘟疫蕭條而觸發了『聖經規模的糧食危機』。」

WFP表示,原本2020年的局勢展望就已是二戰以來最糟糕,但始料不及的是疫情帶來的國際經濟封鎖,讓瀕臨饑荒的全球人口在4個月內激增1倍,至少2.65億人即將餓死。

WFP行政總裁David Beasley表示,早在2019年底、即疫情爆發前,WFP就已預測:「2020年將是極其悲慘的一年...全球的糧食危機規模,將是自二次世界大戰結束以後的最糟糕時刻。」這是因為敘利亞、也門的戰爭動亂正進入殘酷的終極高峰;中東與東非各國遭遇的「大蝗災」也在對抗大半年後失控擴散;再加上委內瑞拉、巴基斯坦這些經濟蕭條國家一直苦於危機當中...沒想到危機規模遭疫情「無限放大」完全超過WFP負荷。

根據WFP報告顯示,目前全球正有8.21億人無法吃飽,其中1.35億人處於有立即健康風險的「危機狀態」,由於糧食供應鏈陷入進一步緊縮,若狀況得不到緩解,危機中的饑餓人口將另外新增1.3億人,使饑荒邊緣的人口暴增1倍至2.65億人。

《金融時報》指出,WFP的危機報告雖然看起來只是數字,但在短短4個月內暴增1倍的「危機人數」,可能會刺激極端主義,或爆發全球大型難民潮。

國際上對糧食安全的認定標準,多依據糧食安全階段綜合分類(IPC)為指標,分為5個等級:「危機狀態」是第三級,若營養不良的人口比例持續上升,將進入「人道緊急狀態」,最後才是毀滅性的「饑荒」。

聯合國最後一次宣布「饑荒狀態」是在2017年2月,因東非大旱與戰亂而起的「南蘇丹饑荒」。

在WFP的警報系統中,全球首10大饑餓之國,順序分別是:也門、剛果民主共和國、阿富汗、委內瑞拉、埃塞俄比亞、南蘇丹、敘利亞、蘇丹、尼日利亞北部,以及海地。其中,也門、剛果與南蘇丹目前仍處於「人道緊急狀態」,即距離絕望的「饑荒」僅一步之遙。

