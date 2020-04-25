【油價見負】繼中國、南韓後 印度經紀商提出訴訟...
2020年04月25日 11:04
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紐約原油期貨5月合約價格於周一(20日)以每桶-37.63美元收市，為創有紀錄以來首次暴瀉至負值！全球多國投資者錄得巨額損失，繼中國、南韓外，據外電報道，印度部分經紀商已向孟買高等法院提出訴訟。
約佔全印度94%以上的原油期貨交易量印度多種商品交易所(The Multi Commodity Exchange of India Limited，簡稱「MCX」)當日以每桶-2,884盧比的價格平倉，此舉為印度大宗商品衍生品歷史上前所未見。據悉，部分經紀商已向孟買高等法院提出訴訟，對MCX確定的最終平倉價提出質疑。
事實上，除了原油寶(俗稱「紙原油」)事件外，一些追蹤紐約原油期貨合約表現的交易所買賣基金(ETF)亦遭殃，如F三星原油期(03175)於周三(22日)曾暴瀉51.51%，低見1.61港元，最終收跌46.08%至1.79元，創2016年5月開始交易以來最大跌幅及最低收市價。
是次觸發原油期貨價格一瀉千里，市場紛紛質疑芝加哥商品交易所(CME)的操作。芝商所清算所在4月15日稱，若出現零或負值，CME的所有交易和清算系統將繼續運作。
芝商所主席兼首席執行官Terry Duffy曾指，期貨合約一直被允許進行負向交易，令投資者出現無限的損失，而該所的目標客群並非一些可能不知道規則的散戶投資者；而這取決於期貨經紀商，以確保每個參與者都知道有關規則。
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