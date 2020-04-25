太古城業主放盤半年削價近百萬出貨 另租盤都有得減！

美聯物業分行高級分區營業經理吳肇基稱，本月至今，太古城暫時錄得21宗買賣成交。其中銀柏閣高層E室，實用面積約922方呎，為3房連套房間格，原業主於去年10月以1,925萬港元放盤，近日叫價減至1,910萬元，最新獲得用家成功與業主議價，最終減至1,830萬元成交，累減約95萬元或約5%，呎價約19,848元。

原業主於2007年1月以約638萬元購入上述物業，持貨13年轉售，帳面獲利約1,192萬元，物業升值約187%。

另外，香港置業分行首席聯席董事布家良表示，恆天閣中高層C室，3房套間隔，座向東南，實用面積約714方呎，業主以約3.5萬元放租1個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價3,000元，以3.2萬元租出，實用呎租約44.8元。據悉，新租客為家庭客，睇樓2次即決定承租。資料顯示，業主於2019年3月以約1,668萬元購入上述單位。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200