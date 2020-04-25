石油期貨炒燶未解決　證監會推生豬期貨交易「贈興」？

證監會公布稱，生豬是中國價值最大的農副產品，市場規模近萬億元人民幣。生豬產業鏈以生豬養殖業為中心，涉及飼料加工、獸藥疫苗、屠宰、食品加工、物流、零售及餐飲等多個行業；又認為，生豬期貨可完善生豬價格形成機制、提升市場主體風險管理能力，以及助力生豬產業發展具有積極的促進作用。

證監會下一步將督促大連商品交易所做好生豬期貨上市的各項準備工作，確保生豬期貨平穩推出及穩健運行。

不過，據資料，證監會早於2013年曾經指出生豬期貨不具備上市條件？原因包括：1)產品不易標準化，也沒有國家標準；2)生產標準化、規模化程度不高，存在質量、疫情等突發風險。因此，在條件不成熟時推出生豬期貨，可能會衝擊生豬現貨市場，加劇價格波動，影響農戶利益及人民生活。

事實上，自2019年非洲豬瘟爆發，以致近期新冠肺炎疫情以來，內地生豬與豬肉產品價格高漲，今年3月豬價更按年大升116.4%，影響居民消費價格指數CPI上漲約2.79%。

中國農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海日前亦表示，第2季度豬肉供需仍面臨生產基數低、進口不確定性增加，以及消費回升等三重因素疊加的壓力，可能是這輪豬周期最為困難的時期，相信7月之後市場供應將逐步改善，但因下半年節日較多，消費需求將強勁，豬價高峰或出現於9月份前後。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200