【油價見負】傳沙特阿拉伯本周提前減產
2020年04月25日 15:20
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(Getty Images圖片)
紐約期油本周破天荒瀉至負數，促使產油國加快採取行動，紓緩新冠肺炎造成的供求嚴重失衡。據外媒報道，沙特阿拉伯國營油企沙特阿美，已於本周較早前開始減產，較原先石油輸出國組織及盟友(OPEC+)同意由5月1日起減產提早。
據消息人士透露，沙特阿美的每日產量正由1,200萬桶，降至850萬桶的新目標，相信產量會略早過5月1日降至該水平。
油組另一成員科威特的石油部長，日前亦稱該國會在5月1日前開始減產。
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