【未到絕境】意大利暫避過降級　歐元抽高

評級機構標普周五(24日)表示，維持意大利的BBB信貸評級，即較垃圾級別高兩級，但前景依然負面，意味當地仍有降級風險。

標普稱維持意國評級，反映當地經濟多元化及是富裕國家，而淨海外放貸及私人債務偏低，抵銷公共債務高企。不過，該評級機構亦指，抗疫開支削弱了當地的財政實力。

標普預測意大利今年經濟將收縮近10%，明年恢復增長6.4%，但料經濟需要到2023年初才回到2019年水平。

意大利暫時避過降級的消息刺激歐元做好，以接近全日最高的1.0823美元收市，升0.43%。

據美國商品期貨交易委員會(CFTC)數字顯示，截至4月21日止一周，對沖基金及其他炒家持有的歐元好倉合約數目升至87,218張，淡倉合約數目則降至45,058張，令歐元淨好倉合約數目連升8周，創2017年來最長升浪。

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