經濟師料美國未來3年續零息　資產負債表勢破10萬億美元

美國聯儲局下周將會議息，據外媒調查顯示，逾半受訪經濟師預期聯邦基金利率於至少2023年前，將維持現時介乎0至0.25厘，另有22%估計2022年前不會加息。

調查亦顯示，經濟師對聯儲局資產負債表見頂規模的中位數預測為10.9萬億美元。截至4月22日止，聯儲局的資產負債表達6.57萬億美元，較3月11日開始購買美債及按證，以紓緩市場緊張以來，大增1.64萬億美元。

至於下周議息，分別有90%及87%受訪者預期當局不會對未來利率及購買資產步伐提供任何新指引。

Oxford Economics首席美國金融經濟學家Kathleen Kostjancc估計，聯儲局下周將強調若有需要，當局有能力並隨時準備採取進一步措施。

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