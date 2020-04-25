【油價見負】中行稱已警示「原油寶」 官媒指暴露風險隱患
2020年04月25日 19:14
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國際油價暴跌，本周初更史無前例跌至負數，導致中國銀行旗下理財產品「原油寶」的內地投資者損失慘重。中行周五(24日)晚上回應事件，稱已多次向投資者作出風險警示，對客戶損失「深感不安」，願意在「法律框架下負擔應有責任」。
不過，內地官方人民網發表評論文章，指中行「原油寶」暴露出風險隱患，以及投資者保護意識不足，建議未來有關風險極高的類期貨產品的業務，應由中證監部門核准和監管。
評論文章又指，「原油寶」被中行歸類為理財產品，令投資者誤以為是低風險產品，但該產品實質上是類期貨產品，這次負油價事實顯示出，好倉投資者有無限虧損風險。
此外，內地財經網提到，「原油寶」雖然是投資芝加哥商品交易所的原油期貨合約，但客戶資金一直是留在中行，並由中行代為購買。
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