【班資回國？】美資大行對歐洲企業放貸趨審慎

新冠肺炎衝擊全球經濟尤其是疫情嚴峻的歐洲，銀行壞帳勢必急升，據外媒報道，銀行家、顧問及企業高層均指，近數周美國大型銀行對歐洲大型客戶的放貸愈益審慎。有市場人士擔心，美資大行悄悄淡出歐洲，一如十多年前金融海嘯時的情況。

在德國，消息指摩根大通退出向化工巨企BASF提供額外信貸額度的磋商。與此同時，德國體育用品公司Adidas的一筆30億歐元貸款，美國銀行借出的金額只及其他6家國際銀行的一半。

至於高盛本月包銷快意佳士拿一筆35億歐元銀團貸款，但沒有參與平治母公司戴姆勒的120億歐元貸款，戴姆勒一直是高盛的長期客戶，令該車廠要尋找其他銀行融資。

有替企業和銀行穿針引線的顧問表示，他正觀察是否出現美國的銀行以「美國優先」的情況。資料顯示，今年首季，美國5大行在德國銀團貸款的佔有率大減1/3至14.6%。

法蘭克福大學金融研究中心主任Jan Pieter Krahnen表示，所有銀行均受本地監管左右，並影響其風險管理，往往在危機期間均以本地優先，海外客戶將被犧牲。

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