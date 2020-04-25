新冠肺炎：日本上班族在家工作變全天候炒匯

新冠肺炎肆虐，全球不少打工仔被迫在家工作，閒時追看網劇或在網上學習新技能，但在日本卻掀起新一波炒匯熱潮。

日本的炒匯大軍一向聞名市場，外匯孖展戶口近100萬個，直至最近，大部分活躍於當地晚上，即歐洲和美國的交易時段，他們熱衷於沽日圓，買入高息貨幣尤其是新興市場貨幣。

有別於俗稱「渡邊太太」的日本婦女散戶，這些打工族散戶大部分是中年男性，往往於放工後才進行外匯買賣。有14年炒匯經驗、化名Ryoma的日本散戶表示，他在大型資訊科技公司工作，自2月底起在家工作後，多了時間日間研究外匯圖表及進行交易，而即日鮮的外匯交易更大幅增加。

Ryoma又稱，當市況波動期間，他可以選擇抽身離場，但從雷曼兄弟爆煲中學到，在市場大幅波動下，策略是小注但密密地地落盤。

據日本金融期貨業協會數字顯示，當地個人孖展外匯的交易量，由2月的403.1萬億日圓，跳升逾倍至3月的1,015.6萬億日圓（約73.32萬億港元）。當中日圓兌美元的交叉盤上月爆升近兩倍至721.4萬億日圓，佔整體成交量逾七成。

Ueda Harlow外匯孖展交易首席經理山內俊哉表示，匯市在3月份大幅波動，吸引投資者注意。他又指，當地外匯交投往往隨着日圓升值而增加，因為散戶可以高價拋售日圓買入更多外幣。

儘管匯市4月已穩定下來，但不少匯市新手加入市場。外匯交易商Gaitame.com總經理神田卓也表示，新開戶數目正在增加，又指多了交易在東京時段，而非之前集中倫敦和紐約時段進行。該行顧問佐藤正和表示，近期投資者的注意力，由新興市場貨幣如土耳其里拉，轉到日圓兌美元的交叉盤上。

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