陳鳳珠：料港股大跌空間小　今年內銀內險經營困難

油價急挫引發市場對環球經濟前景的憂慮增加，港股出現調整壓力。不過，近日北水仍然流入港股，且港匯偏強，估計資金或會支持港股走勢，恒指大跌機會較低。近期港匯持續強勢，而本港銀行體系結餘增至逾600億港元，料本港資金暫時穩定充裕。

內地的首季經濟按年收縮6.8%，但今年的情況主要受疫情影響，故難有歷史可比性，而兩會或有機會於5月底召開，市場仍憧憬內地或有更多財政及貨幣政策出台，同時會聚焦今年內地的經濟增長目標。早前中共中央政治局會議首次提及保就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉共6項措施；相信今年內地將繼續穩定經濟基本面，以防止疫情構成系統性風險。

近日內地積極引導貸款市場利率下行，以降低融資成本，刺激資金落入實體經濟。中央亦有意提高赤字率，發行特別國債及加大發行地方政府專項債券，以支持經濟發展。截至今年3月底，各地發行新增專項債券達1.08萬億元人民幣，發行規模按年增63%，料基建投資將繼續加速。基建復工率高亦帶動水泥需求增加，近日部分水泥廠的產能使用率已達100%，且水泥價格呈上升趨勢，估計行業將可迎來需求旺季。

另外，中國銀保監指首季原保險保費收入按年微增2.3%至1.7萬億元人民幣，但增幅按年下降13.6個百分點。銀行業方面，首季的貸款逾期及違約情況增加，內銀的不良貸款上升，而第一季末普惠型小微企業貸款按年增25.9%，當中五家大型銀行新發放的普惠型小微企業貸款利率為4.3%，按年錄得下跌。

由於今年內地將以穩定經濟基本面為主，而經濟目前處於較弱的狀態，不排除內銀未來的撥備或不良貸款會增加；而利率傾向下行或會導致內銀的息差收窄，或影響險企的收益。故此，預期今年內銀及內險的經營環璄相對困難。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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