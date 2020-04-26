曜熊理財：商品基金風險高　不宜普通投資者！

最近受到國際油價暴跌影響，近期與原油相關的商品基金跌幅較大，短期內需求大幅銳減是國際油價重挫的原因。儘管石油生產國已初步達成減產協定，但減產協定最快5月才可執行，且短期內仍不足以對沖需求缺口，油價在小幅回升後又回到底部。

5月減產落地後，預期隨着需求恢復，油市有望在6月前後達到供需平衡，並在下半年減低庫存，油價中長期持續回升可望在第2季度出現。商品基金經常波動較大，很難有長期表現非常穩定的基金，因此基本投機成分比較大，普通投資者不宜沾手。

商品基金的投資標籤的是商品，所以石油價格波動自然就是影響商品基金收益的最重要因素。投資某一類商品基金，一定是因為看好這類商品未來的價格表現，那麼商品價格為什麼會有好的表現？這裡就需要詳細瞭解每類商品價格的影響因素了。

商品價格的影響因素往往複雜多變，有長有短，並非一直上漲，而且波動比較大，所以商品基金的買入賣出時間選擇是非常關鍵，若把握不好，很容易出現「追漲殺跌」，這也是商品基金投資難度較大、風險較高的主要原因。

商品基金的投資其實本質上是看好某類商品價格指數，作為資產配置的一個品種，除了具有一定避險屬性的黃金之外，期望長期持商品基金實現財富增長是不太可能。如果能在合適的時機進行買賣，才能獲得不錯的收益，對投資者的擇時能力要求較高，並不適合普通投資者去參與。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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