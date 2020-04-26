陳樂怡：長假前夕料大市轉淡　恒指23500點見支持

原油期貨市場大幅波動，導致投資氣氛受損。近日港股成交量下降，南向資金流入速度減慢，加上中國未有進一步推出刺激經濟措施，港股在24,000點之上高位乏力，周四(23日)表現受制於10天線(24,123點)。

整體而言，疫情方面未見太大變化，局勢趨向穩定。另一方面，美國重啟經濟計劃短期仍面對不少挑戰，大市未見重大利好因素。下周即將迎來長假期，預料大市交投轉淡，23,500點為初步支持，維持炒股不炒市。

板塊強弱懸殊，資金集中流入醫療保健及科網板塊，而雲計算為其中重點投資主題。國際研究機構Gartner公布雲計算市場報告，阿里雲亞太市場居榜首，全球市場排名第3。阿里雲亞太市場份額由26%，上升至28%，接近亞馬遜及微軟總和；全球市場份額亦由7.7%增至9.1%，進一步拋離第4名的Google，亦向上擠壓亞馬遜份額。預期新冠肺炎疫情過後，大眾生活方式將會有所不同，而企業亦會傾向願意投資在遠程辦公的配套方面，雲服務的需求將會增加，市場龍頭料會受惠。

另一方面，早前媒體報道各大手機品牌計劃減少訂單，三星於5月將會削減30%至50%訂單，蘋果公司(Apple Inc.)亦會減少超過25%訂單，而中國手機品牌預期於6月跟隨，拖累手機設備股近期股價表現。

事實上，疫情衝擊環球經濟，在負財富效應下，消費者換機需求延後，抑或傾向選購低價手機，而5G手機本為今年度手機出貨量的增長動力來源，惟新機發布計劃遭疫情打亂，市場紛紛調低今年手機出貨量預測，預期下半年行業前景才會較為清晰。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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