新冠肺炎：傳布蘭森正為維珍航空尋求買家

外媒報道，維珍航空創辦人布蘭森(Richard Branson)努力爭取獲得5億英鎊的政府救助資金的同時，亦為該英國航空公司尋求買家。

報道引述消息人士透露，布蘭森已設定了5月底為挽救維珍航空免於倒閉的「死線」，並致力從超過100家金融機構獲得新的私人投資。

據報，大約有50位投資者要求提供信息，包括Centerbridge Partners，Cerberus Capital Management，Lansdowne Partners，新加坡主權基金淡馬錫及Northill Capital等。

報道指出，由於正在物色投資者，維珍的政府援助申請已被擱置。然而，一旦找不到新的投資者，與政府的談判可能會恢復。

布蘭森旗下另一家航空公司維珍澳洲航空(Virgin Australia)在未能獲得政府財政支持後，上周二(21日)宣布進入自願接管程序。

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