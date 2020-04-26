葉尚志：料金價仍有20%潛在升幅 目標位見...

走勢上，估計港股3月超跌後的回升修正，基本上已反彈到位，恒指有進入中短期尋頂的階段，後市有反覆回落的傾向。以中短線策略來說，現階段水平還是建議要多加注意操作節奏，未許過份積極看好。

互聯網龍頭、5G題材，以及內需消費等等，可以繼續相對看高一線，但可等候股價回整時低吸。在市況回落時，往往是避險情緒再度升溫的時候，建議可以關注黃金相關股。

目前，在全球央行加大量寬的背景下，加上零息及避險需求，相信均有利金價延續向上趨勢，以現水平計，預期金價仍有20%的潛在升幅，建議可於現水平逐步吸納，止蝕於1,100元，目標看1,500元。

第一上海首席策略師葉尚志

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