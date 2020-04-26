葉尚志：料金價仍有20%潛在升幅 目標位見...
2020年04月26日 08:45
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
走勢上，估計港股3月超跌後的回升修正，基本上已反彈到位，恒指有進入中短期尋頂的階段，後市有反覆回落的傾向。以中短線策略來說，現階段水平還是建議要多加注意操作節奏，未許過份積極看好。
互聯網龍頭、5G題材，以及內需消費等等，可以繼續相對看高一線，但可等候股價回整時低吸。在市況回落時，往往是避險情緒再度升溫的時候，建議可以關注黃金相關股。
SPDR金ETF(02840)完全跟蹤金價走勢的交易所買賣基金，過往一年的跟蹤誤差僅不足0.25%，在近期金價持續創新高下，SPDR金ETF也是同步創新高。另外，SPDR金ETF以實金作抵押，股份為信託部分未分之權益，而主要的資產為「分配帳戶」內的黃金，安全穩健程度較一些以期貨等衍生產品來運作的為高。
目前，在全球央行加大量寬的背景下，加上零息及避險需求，相信均有利金價延續向上趨勢，以現水平計，預期金價仍有20%的潛在升幅，建議可於現水平逐步吸納，止蝕於1,100元，目標看1,500元。
第一上海首席策略師葉尚志
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！