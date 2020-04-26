鄺紫珊：油價大瀉至負值　背後風險你知否？

繼美國原油期貨5月合約一度跌至負值後，6月合約亦一度暴瀉逾40%。全球針對新冠肺炎疫情的防控措施構成供應過剩，加上全球儲油空間不足，引發油價大跌，讓各遠期合約受嚴重衝擊。

過去1個多星期，全球最大原油ETF(交易所買賣基金)USO基金(United States Oil Fund)流入高達15億美元的散戶基金，該數據顯示有極多的散戶準備「抄底」原油，才導致其創下如此誇張的歷史紀錄。

估計未來油價很可能繼續保持在非常低位的水平，據了解，全球最大的獨立石油儲存公司表示，其儲存位置幾乎已用盡。現在石油市場交易面對歷史上罕有的狀況，短期內可能會見到更深度的負油價，估計需要大量關閉產能，市場才有可能重新找回平衡點，而油價暴跌亦波及ETF市場。

近日原油相關ETF淨值大幅下挫，並連續出現50%以上溢價。投資者需注意，折溢價是基金交易的交易價格和基金淨值的價差，淨值反映ETF的實際價值。投資者買賣ETF時，是以市價來交易而非淨值，當市價偏離淨值時，ETF流動量提供者或市場參與者可以透過認購或贖回來增加或減少ETF在市場流通的數量，以調節市場供應與需求的失衡，收窄市價與淨值的差距。如市價高於淨值，投資者即需付出溢價去參與市場。

當ETF出現大幅溢價時，投資者在二級市場用市價買進偏離淨值的ETF，須可能承受較大的價格波動風險。從最壞的情況去看，若ETF淨值持續走向近於零，而當基金無法運作時需要面臨清算解散，以淨值來結算後，投資者極可能損失投資全部本金。

深信在正常情況下，溢價幅度不會太大，現時情況也屬於暫時性。投資原油期貨或相關的衍生產品的交易風險相當高，尤其是期貨與槓桿反向ETF其升跌波幅較大，投資交易風險很高，不適合一般散戶的投資者參與。投資者須確實了解產品的特性及市場風險、匯率，以及折溢價等相關風險再參與交易。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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