潘梓生：股指進入調整周期　下行風險因素包括...

各地央行推出救市措施後，股市大幅反彈差不多1個月。近日新冠肺炎疫情新增數字放緩，各地開始復工，油價在見負數後大幅回穩，都是利好股市的原油。不過，美股及恒指等主要市場指數在黃金比率反彈38.2%或50%後均乏力續上，環球股市在2月中開始的跌勢速度之急，技術上難以出現V型反彈，往後調整的風險愈來愈高。

上述好消息均未能帶動股市繼續向上，投資者反而需要留意下行的風險因素，包括旅遊及航空業難以復甦，油企可能陸續出現債務問題，企業避免破產但卻需面臨融資息率高企，失業率高企，令復甦速度緩慢等。再者，環球經濟可能面臨去全球化風險，供應鏈重新整合代表市場需要更長的適應期，縱使環球央行大開印鈔機，但在資產回報迅速減退的時間，股市再度大幅向上的誘因實在不高。

技術上，近日各大股票指數反彈時波幅逐漸收窄，原本型態仍待變。但近日如美國標指、德國DAX指數及港股恒指走勢均失守上升趨勢線，並已下破「上升楔形」的向淡形態，代表早前反彈市可能已經完結。就標指而言，下方較大支持約介乎2,650點及2,500點，即有近5%及10%的調整空間；而恒指的較大支持則於23,000點。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200