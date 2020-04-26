郭家耀：內地遊戲產業首季表現強勁　騰訊最受惠？

中國音數協遊戲工委與國際數據公司IDC共同發布《2020年度第一季度中國遊戲產業報告》，報告提到受新冠肺炎疫情影響，在春節假期及其後的一段時間內，民眾主要活動以居家休閑為主，中國遊戲產業實際銷售收入實現階段性及爆發式的增長，達732億元人民幣(下同)，多款遊戲產品取得好成績。同時，包括女性、二次元等細分領域用戶的市場潛力均得到釋放，各自貢獻192.4億及76.2億元的收入，增長空間巨大。

不過，疫情同樣為遊戲行業未來的發展構成較大影響。2020年2月整體遊戲收入榜首10名中沒有一款新遊戲，而且進入App Store暢銷榜頭200位的新遊戲亦僅有4款，創下近幾年的新低。廣告投放首50名中，新遊戲只有3款。經此一役，遊戲行業要進一步發展，就必須要讓遊戲市場的產品精品化，更多的遊戲企業要增強產品研發能力，致力於精品內容的創作。

數據顯示，2020年首季度，中國遊戲市場實際銷售收入實現快速增長，達732億元，相比2019年第4季度增長25.2%，同比亦增長29.7%。同時，實際銷售收入與細分市場佔比優勢愈加明顯。受春節假期及疫情影響，今年首季度移動遊戲市場實際銷售收入553.7億元，佔整體收入比例75.6%，環比增長37.6%，同比增長46.2%，市場份額進一步擴大。

中國客戶端遊戲市場因已進入成熟期，到存量競爭階段，內外部競爭激烈，再加上缺乏有創新性的產品和全國範圍內網吧經營場所暫停營業，今年首季度實際銷售收入143.5億元，在整體收入佔比下降至19.6%。網頁遊戲市場同樣繼續萎縮，首季實際銷售收入佔比降至2.82%，達20.6億元，主因近年網頁遊戲市場的相關研發和營運廠商愈來愈少，用戶規模逐步下降，整個市場已處於衰退期。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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