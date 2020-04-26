【星期一‧炒啲乜】「倒數」4月結算　投資者點部署？

回顧過去一周，最震驚市場莫過於上周一(20日)美國5月期油合約結算價狂瀉至每桶-37.63美元，市場關注5月份，當6月期油合約結算前夕，油價或再見負數，甚至有專家早已作出大膽假設指，下月期貨價格出現每桶「-100美元」亦不感意外！

經濟環環相扣，油價暴跌，牽引金價、匯價及股市的走勢，其中港匯強勢，上周多次觸及7.75強方兌換保證，香港金融管理局於兩日內四度入市買美元、沽港元，涉資共77.1億港元。

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