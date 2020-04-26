【星期一‧炒啲乜】「倒數」4月結算 投資者點部署？
2020年04月26日 10:00
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回顧過去一周，最震驚市場莫過於上周一(20日)美國5月期油合約結算價狂瀉至每桶-37.63美元，市場關注5月份，當6月期油合約結算前夕，油價或再見負數，甚至有專家早已作出大膽假設指，下月期貨價格出現每桶「-100美元」亦不感意外！
經濟環環相扣，油價暴跌，牽引金價、匯價及股市的走勢，其中港匯強勢，上周多次觸及7.75強方兌換保證，香港金融管理局於兩日內四度入市買美元、沽港元，涉資共77.1億港元。
長假期前夕，4月最後一周只有4個交易日，分析師普遍估計，本周期指結算，恒指支持位介乎23,000點至23,500點水平；而除了繼續留意油金匯的走勢外，市場焦點落在重磅銀行股包括滙豐控股(00005)、中國銀行(03988)、中銀香港(02388)及招商銀行(03968)公布首季業績，業績好壞都對股市有所影響，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，為投資做好準備。
1、【陳鳳珠：料港股大跌空間不大 今年內銀內險經營困難】
2、【曜熊理財：商品基金風險高 不宜普通投資者！】
3、【陳樂怡：長假前夕料大市轉淡 恒指23500點見支持】
4、【葉尚志：料金價仍有20%潛在升幅 目標位見...】
5、【鄺紫珊：油價大瀉至負值 背後風險你知否？】
6、【潘梓生：股指進入調整周期 下行風險因素包括...】
7、【郭家耀：內地遊戲產業首季表現強勁 騰訊最受惠？】
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