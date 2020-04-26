華爾街之狼：現時不會買股票　標指估值難接受！

綽號「華爾街之狼」的著名投資者艾肯(Carl Icahn)表示，現時不會買股票，而會囤積現金及沽空商用物業。他指出，目前股市被高估了，投資者現階段要「極度謹慎」。

現年84歲的艾肯經歷過不少金融危機，他接受彭博社訪問時稱，股市經過新冠肺炎打擊的歷史性拋售潮後，或會出現一些機會，但短期內仍可能看到大跌的走勢。

他指出，當醫學界對疫情仍然束手無策之際，標普500指數估值仍處於17倍的2021年市盈率實在不能接受，前景亦「太過難以預測」。

雖然艾肯已不沾手股市，但就把握了期油市場出現歷史性的「負油價」機會，低價買入原油。他指出，其主要持股的煉油商CVR Energy持續需要原油，並指示一家得州公司去騰出空間去儲存100至200萬桶原油。

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