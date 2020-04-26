陳茂波：香港在雙重打擊下　金融市場保持安全

財政司司長陳茂波在其網誌表示，經歷了過去大半年社會暴力事件及近月新冠肺炎疫情，經濟及金融市場受到雙重打擊，為香港金融安全的監察和應變機制，提供了高壓的測試場景。扼要而言，可以說這段期間市場即使經歷大幅波動，迄今依然秩序井然，運作如常，足以印證香港跨市場、全天候、聯動式的金融安全防範機制，發揮了效能。

至於房地產市場，經過多輪的審慎宏觀需求管理措施，加上目前整體供應仍屬偏緊，即使目前樓價仍處市場較難負擔的高水平，但住宅物業市場出現斷崖式下跌的風險不大。

陳指出，過去一年，港府在保障香港金融及經濟安全的工作聚焦在三個方面，包括提防投機活動衝擊本港的匯率穩定；確保銀行流動性充足，紓緩企業資金周轉壓力，以防資金鏈斷裂衝擊本港的經濟和銀行體系；以及監察資產巿場變化及各類相關活動，確保金融巿場和資產巿場正常有序運作。

去年6月開始的社會事件及暴力衝擊，沒有引致明顯的資金外流。至於近期的新冠肺炎疫情雖令港股一度顯著隨外圍受壓，但同樣未見大規模的資金流走。相反，近期港匯持續偏強，徘徊在7.75兌一美元的強方兌換保證水平，甚至多次觸及這個上限，這正好反映有資金流入。其實，無論是資金流入或流出，聯匯制度的機制都發揮維持港元匯率穩定的作用，這是市場建立對聯匯信心的堅固基礎。此外，我們有豐厚的外匯儲備，以應付隨時出現的資金外流的兌換需要。信心，是整個制度的基礎；儲備，是支持信心的實力。這是有效防範港元被過度投機，也是鞏固本港匯率穩定的基石。

他指出，近期雖然有資金持續流入香港，但並不存在大型投機盤或市場操控式的買賣。事實上，香港沒有外匯管制，港元自由兌換，資金可自由進出。然而，港元匯率在聯匯制度的有效運作下一直保持平穩，港元市場亦一直運作暢順有序。換句話說，即使在可見將來市場出現資金流走，港匯轉弱甚至觸及7.85兌一美元的弱方兌換保證，香港行之有效的聯匯制度都會繼續發揮作用，維持港元匯率穩定。

為了確保銀行的流動性和放貸的空間，港府聯同金管局推動了多方面的工作，確保市場上的港元資金、美元資金以及銀行內部的資源，都處於較充裕的狀態，冀能便利銀行積極向企業提供貸款，以渡過目前的經濟難關。預算案中提出協助企業周轉的百分百政府擔保特惠低息貸款計劃，在推出後的首4天已批出180宗申請，涉資逾4億元。

總的而言，儘管新冠肺炎疫情對全球以至本港經濟及金融巿場構成壓力，但本港的金融風險仍屬可控水平，特區政府會繼續致力保障本港的金融安全，這也是為國家安全而要做好的把關工作。

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