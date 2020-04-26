【零售寒冬】首季商舖註冊僅168宗 創有紀錄以來新低

美聯工商舖資料顯示，3月份商舖註冊錄61宗(主要反映2月份市況)，按月略增8.9%，但總結今年首季，商舖註冊宗數僅錄168宗，為1996年有紀錄以來新低，比2003年沙士、2008年金融海嘯及2016年內地股市熔斷更差。

若按地區劃分，港島區錄57宗註冊，按季升約14%，九龍區錄79宗註冊，按季大減37.3%，新界區錄32宗註冊，按季急挫48.4%。至於四核心區(中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀)，首季錄14註冊，按季跌30%。而反映價格走勢的美聯旺舖四核心區一線街售價指數，3月份報189.2點，按季下跌14.1%，較去年中的高位累跌約24%。

該行預期，由於現時疫情仍未完全受控，預計次季商舖註冊量仍會繼續受壓，但假若疫情在未來一至兩個月緩和，第三季有機會出現反彈。

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