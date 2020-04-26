內地城鎮家庭平均淨資產約三百萬人民幣

中國人民銀行近日透過旗下雜誌社交平台刊發調研報告，有關去年中國城鎮居民家庭資產負債情況調查，顯示每戶家庭平均總資產317.9萬元人民幣(下同)。若扣除負債，更能反映家庭財富水平的淨資產均值則為289萬元。

該調查顯示，城鎮居民的家庭資產以實物資產為主，佔家庭總資產約八成。在實物資產中，74.2%為住房資產。同時，家庭擁有住宅物業比率為96%，有一項住宅物業的家庭佔比為58.4%，有兩項住宅物業的佔比為31%，平均每戶家庭擁有住宅物業1.5項。與美國住戶總體住宅物業擁有率63.7%相比，明顯低於內地32.3個百分點。

家庭負債方面，有負債的受調查家庭佔比為56.5%。在有負債家庭中，每戶家庭平均總負債為51.2萬元。其中，以銀行貸款為主，每戶負債家庭平均銀行貸款49.6萬元，佔家庭總負債的96.8%。負債用途來看，住宅物業貸款是家庭負債的基本構成因素，佔比達76.8%，而每戶負債家庭的住房貸款餘額平均為38.9萬元。

該報告指，內地城鎮居民家庭資產負債率總體穩健，償債能力總體較強。家庭資產負債率相對較低，平均為9.1%，低於美國的12.1%。其中，負債家庭的資產負債率平均值為14.8%。在償債能力方面，家庭整體償債收入比率平均為18.4%，負債家庭的償債收入比率平均為29.5%。

不過，人行調查統計司城鎮居民家庭資產負債調查課題組提出兩大關注問題，其一是居民家庭的金融資產負債率較高，達為44.6%，當中負債家庭的金融資產負債率平均為85.3%，半數以上家庭的金融資產負債率超過100%，可見居民資產負債率雖穩健，但資產流動性較差，存有一定的流動性風險。

其二是部分家庭的債務風險相對較高，部分低資產家庭資不抵債，違約風險高；中青年群體的負債壓力大；老年群體的投資銀行理財、資管、信託等金融產品較多；住宅物業貸款家庭的債務風險突出。該課題組於去年10月中下旬，對內地3萬多戶城鎮居民家庭開展資產負債情況調查。

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