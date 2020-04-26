滙豐商業險客戶如有確診　可獲免費清潔及消毒

滙豐加推免費商業保險保障，以支持中小企，配合現時新冠肺炎抗疫所需，為其員工提供安全的工作環境。透過與AXA安盛合作，滙豐為中小企保險計劃 —「商業快易保」、「辦公室萬全保」及「零售萬全保」客戶提供額外服務，當其承保地點發現新型冠狀病毒確診個案時，可獲免費清潔及消毒費用保障。

新客戶可享免費室內霧化消毒服務，以保持清潔安全的工作環境。滙豐與AXA安盛亦提升為中小企而設的一般保險數碼平台，並簡化投保程序。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，中小企是香港的中流砥柱，正面對着疫情和市場不斷變化的挑戰，現時為他們提供支援至為重要，其保險客戶重視員工福祉，藉新添的保障，將可令他們的日常業務運作更簡單安全。

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