亞馬遜在法國上訴失敗 被暫停派送非必需品

外國媒體報道，網購巨頭亞馬遜針對法國法院的一項裁決上訴失敗，這意味其被暫時停止在當地派送非必需商品。

報道指，法國凡爾賽上訴法院近日維持了下級法院的裁決，根據法院的裁決，在新冠肺炎疫情期間，亞馬遜只能在法國配送與醫療用品、衞生用品和食品直接相關的物品。公司必須與工會一同對倉儲中心做風險評估。

此外，亞馬遜必須關閉法國的六個倉儲中心，並在休假期間為工人支付工資。

亞馬遜稱，對哪些商品可以配送的定義含糊不清，為了避免罰款，公司選擇暫時關閉倉儲中心，目前正在評估裁決對公司在法國的站點、員工及消費者的影響。

據悉，亞馬遜若違反裁決，每一次不符合條件的配送或可使面臨10萬歐元罰款。

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