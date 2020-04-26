「保就業」計劃宣布後　業界指強積金帳戶查詢未見增多

新冠肺炎疫情對本港經濟構成嚴重打擊，政府推出「保就業」計劃救亡，惟計劃以有為僱員作強積金供款或設有職業退休計劃的僱主為基礎，且計劃出現不少漏動，有市場人士擔心僱主會呃著數。強積金顧問駿隆集團常務董事陳銳隆回應，近日僱主對強積金的相關查詢未見增多，亦未有跡象顯示僱主「呃著數」。

他指出，不見僱主們一窩蜂補交1至3月的強積金供款，以符合申請「保就業」計劃。因僱主一向都要按時為按法例要求為僱員供強積金，否則屬違例須罰款。

強積金制度同時涵蓋全職及兼職僱員，只要18至64歲僱員受僱期不少於60天，僱主便須為僱員供強積金。若僱員薪酬低於7,100元，僱員毋須作強積金供款，但僱主則須按僱員的有關入息供款5%。

參加「保就業」計劃的條件為所有為僱員作出強積金供款或有設立職業退休計劃的僱主，員工薪酬不受疫情影響的機構（包括香港特區政府、法定機構、政府資助機構受資助員工等）除外。僱主須承諾6個月內不可裁員，以及將補貼全數用於員工薪酬。

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