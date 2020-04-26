波音棄購Embraer引風波　被指「捏造虛假聲明」

美國波音公司放棄收購巴西航空工業(Embraer)的商用飛機業務引發風波，後者表示，波音因財務和聲譽問題，捏造虛假聲明，試圖逃避交易。

波音早前宣布取消交易時指出，由於最後期限已到，而巴航工業沒能滿足必要的條件，因此將終止交易。惟單波音方面拒絕透露具體未滿足條件的細節。

然而，巴航工業對此進行了回擊，表示「這筆交易是被錯誤終止的，我們將對波音公司造成的損失採取一切補救措施。」

巴航工業指出，波音試圖逃避交易，支付42億美元的收購資金，又認為波音公司是出於自身的財務狀況、波音737 Max以及其他商業和聲譽問題，不願意完成交易，又一直在系統性地拖延，並一再違反合併交易框架。

波音當初收購巴航工業，原本是希望加強競爭力，應對空中巴士的挑戰，尤其是單通道或窄體客機的市場。然而，在新冠肺炎疫情打擊下，飛機市場大幅萎縮，巴航工業現時市值不足11億美元，而交易亦仍待歐盟批准。

美銀美林分析員指出，波音棄購的誘因很大，原因是它正面對流動性問題。

事實上，飛機製造業已深受民航需求放緩打擊。新冠肺炎疫情持續肆虐，國際民航組織(ICAO)早前估計，今年首3季國際航空客運量或減少最多12億人次。以此推算，首3季國際航空運力或較之前預測下挫達三分之二，導致期內全球航空公司收入下跌1,600億至2,530億美元(約1.24萬億至1.97萬億港元)。

ICAO指出，歐洲及亞洲地區受到的運力及收入的影響打擊最大，其次為北美。而客運量潛在減少最多的地區，亦是歐洲，特別是在夏季旅遊旺季期間，其次是亞洲地區。

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