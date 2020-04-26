「格力一季度虧300億」　董明珠喊冤：與事實不符

另外，題為《格力一季度虧300億電器基本上一個月都沒有銷售》的報道中提到：「根據最新消息稱，格力一季度虧300億，虧損程度很大，不怎麼理想」。

格力電器表示，上述報道與事實不符，易對投資者造成誤導。公司澄清，董事長董明珠在近日受訪所表述的是「公司2020年第一季度銷售收入未達預期，比預期目標少300多億」，相關媒體報道的「格力電器第一季度虧損超過300個億」、「格力一季度虧300億，虧損程度很大」等與事實不符。

公告又指，經財務部門初步測算，公司預計第一季度歸屬於上市公司股東的淨利潤為13.3億元-17.1億元人民幣，未出現媒體報道的「虧損」情形，後續具體情況請投資者關注公司將於2020年4月30日披露的《2020年第一季度報告》等相關信息。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200