廣州基金國際遭聯交所停牌

司其決定，即根據上市規則第13.24條，公司未能進行足夠程度之業務運作及持有足夠價值之資產支持其營運，以保證其股份維持上市地位，並將根據上市規則第6.01(3)條暫停公司股份買賣。

根據該函件，公司須重新遵守上市規則第13.24條，達至聯交所可能設定的任何復牌指引及全面遵守上市規則致令聯交所滿意後，方可恢復公司股份買賣。根據上市規則第6.01A(1) 條，倘公司股份停牌持續達18個月，聯交所可取消公司股份的上市。

根據上市規則第2B.06(1)條，公司有權於收到該決定後7個營業日內要求上市委員會覆核該決定。

公司正在審閱該函件，就其於內部及與其專業顧問進行討論，並考慮提交要求將該決定轉介至上市委員會作覆核。

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