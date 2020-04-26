【餐飲寒冬】大家樂預警全年少賺90%

集團主要營運所在地區之商業運作及顧客消費受到2020年1月始爆發的新冠病毒嚴重影響。經歷該年度上半年市場氣氛疲弱以及消費意欲低迷的打擊後，集團於該年度第四季度之業務表現，因業務及營運進一步受到新冠病毒的影響而遭受更嚴峻的衝擊。

集團一直密切注視市場狀況並調整商業策略及運作以求減少負面影響。為刺激銷售，集團推出簡便餐單，提供平價餐點並廣泛推廣。因應保持社交距離之趨勢，市場推廣專注增加外賣及外送速遞。集團亦實施積極措施控制租金、勞工及食材成本，並嚴謹管理營運資金，確保現金流穩健及現金狀況良好以渡過目前的經營困境。

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