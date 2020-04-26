樓價UPDATES：將軍澳樓盤辣招期滿即沽　升值約42%

將軍澳二手市本月錄至少近240宗買賣，其中MONTEREY兩房單位，辣招期滿後即售891萬元，單位約3年升值約42%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●薄扶林花園2座高層C室，望海景，兩房間隔，實用面積約466方呎，放盤9個月，議價後減價20萬元，獲外區客以約830萬元購入，實用呎價約17,811元，新買家為首置客，睇樓三次後入市。

●堅尼地城泓都1座極高層D室，實用面積470方呎，兩房間隔，享海景及山景，叫價1,150萬元，最終以1,138萬元易手，實用呎價24,213元，新買家屬於同區換樓客，原業主於2007年7月以391萬元買入，持貨13年帳面獲利747萬元，單位升值191%。

●北角半山雲景台中層B室，實用面積1,063方呎，三房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以2,380萬元承接，實用呎價22,389元，原業主於2012年2月以1,668萬元購入上址作投資用途，持貨8年多至今沽售，帳面獲利712萬元離場，單位期內升值43%。

●北角明園二期中層36室，實用面積642方呎，三房間隔，望山景，獲區外換樓客以918萬元承接，實用呎價14,299元，原業主於2006年5月購入上址自住，當時作價245萬元，持貨近14年至今沽售，帳面獲利673萬元，單位期內升值2.7倍。

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九龍區

●將軍澳MONTEREY第7B座中層D室，實用面積約522方呎，兩房間隔，以891萬元獲買家承接，實用呎價約17,069元，原業主約於2017年3月以約629.6萬元購入，剛鬆綁SSD轉手帳面獲利約261.4萬元或升值約42%。

●將軍澳新寶城本月至今暫錄約9宗買賣，包括6座低層G室，兩房間隔，實用面積約379方呎，數個月前以700萬元放盤，隨後減價至650萬元，獲外區首置客接洽，議價後減價12萬元，以約638萬元成交，實用呎價約16,834元。

●將軍澳居屋安寧花園6座中層E室，實用面積583方呎，三房兩廳間隔，剛於已補價自由市場以707萬元成交，實用呎價12,127元，原業主於2013年4月於自由市場以447萬元買入，持貨剛剛7年半，轉手帳面獲利260萬元離場，單位期內升值58%。

●藍田滙景花園2座低層F室，實用面積約612方呎，三房兩廳間隔，享園景，早於去年7月叫價880萬元，放盤至近日以870萬元易主，當中微減10萬元，實用呎價約14,216元，原業主早於1994年10月以約410萬元購入，持貨約26年轉手帳面獲利約460萬元或逾1倍。

●紅磡海逸豪園最新錄15座中層D室，實用面積1,125方呎，套三房及工人房間隔，望優質一線海景，開價約2,680萬元，吸引3組客人同時間洽購，議價後以2,500萬元易手，實用呎價約22,222元，原業主於2007年以925萬元入市，持貨約13年，是次沽出單位帳面獲利約1,575萬元，單位升值約170%。

●紅磡環海．東岸1A座低層B室，實用面積約352方呎，兩房間隔，原以叫價720萬元放盤，經議價後減價8萬元或約1.1%，至近日以712萬元獲承接，實用呎價約20,227元，原業主於2015年9月以約625萬元購入，持貨4年轉手帳面獲利約87萬元，物業升值約14%。

●西南九龍君滙港1座中低層B室三房戶，實用面積約846方呎，以約35,500元放租兩個月，議價後減價500元，以35,000元租出，實用呎租約41.4元，新租客為夫婦，睇樓一次即決定承租。

●長沙灣尚都高層A室，實用面積407方呎，兩房間隔，最初開價750萬元，見近日肺炎確診人數下降，疫情受到控制，將售價提高至780萬元，經議價後以773.8萬元成交，實用呎價19,012元，原業主於2016年以599.8萬元一手入市，持貨4年，現轉手帳面獲利174萬元離場，單位期內升值29%。

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新界區

●荃灣環宇海灣7座中層D室，實用面積約483方呎，兩房間隔，早前叫價約800萬元放售，客人早於月初帶同支票睇樓，欲還價至765萬元成交，原業主有見市況轉旺未有成交，至上周客人再次與家人上門睇樓，議價後售778萬元，實用呎價約16,108元。

●屯門居屋兆康苑A座中層1室，實用面積534方呎，三房兩廳間隔，近日樓價有所調整，區內客決定出擊，減價14萬元後，已補價自由市場以536萬元購入，實用呎價10,037元。

●屯門豫豐花園10座中層G室，實用面積450方呎，兩房一廳間隔，日前獲區內首置客垂青，以510萬購入自用，實用呎價為11,333元。

●屯門叠茵庭7座高層G室，實用面積381方呎，兩房兩廳間隔，區外客即睇即買，以533.8萬元購入作自住或長線收租之用，實用呎價14,010元，若作投資收租，現時市值租金大約為11,000元，租金回報率達2.5厘。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居11座高層F室，實用面積449方呎，兩房間隔，以523萬元沽出，實用呎價11,648元，新買家為外區上車客，上月已開始留意放盤，趁周末帶同支票睇樓，上午睇完後，下午再度翻睇即時還價購入單位。

●元朗映御2座中層K室一房單位，實用面積約381方呎，望山景，放盤約一個月，原業主開價570萬元，經議價後減價40萬元或約7%，終以530萬元沽出，實用呎價約13,911元，原業主於2016年3月，以約401.1萬元購入，持貨4年轉手帳面獲利約128.9萬元，物業升值約32%。

●元朗錦綉花園河北第九街雙號屋，實用面積約950方呎，三房兩廳間隔，原先叫租28,800元，經議價後減價2,000元或約7%，終以26,800元租出，實用呎租約28.2元，業主於2017年7月以約839萬元購入，現租出享租金回報率約4厘。

●沙田花園城3期雅芝苑C座中層I室，實用面積334方呎，兩房間隔，日前以538萬元易手，實用呎價16,108元，原業主則於1996年以140萬元購入單位，持貨24年帳面獲利約398萬元離場，單位升值約284%。

●沙田濱景花園3座低層F室，實用面積394方呎，兩房一廳間隔，原先叫價685萬元，放盤6個月，減價60萬元，減幅8.8%，終以625萬元沽出，實用呎價15,863元，原業主於2016年10月購入，當時作價498萬元，持貨3年多至今轉售，帳面獲利127萬元，單位期內升值約26%。

●沙田第一城4月暫錄34宗成交，其中43座高層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，以567萬元易手，實用呎價18,651元，原業主則於2014年以349萬元購入單位，持貨6年帳面獲利約218萬元，單位升值約62.4%。

●馬鞍山迎海．星灣御16座中層D室，實用面積497方呎，兩房間隔，開價830萬元，議價後以815萬元易手，實用呎價16,398元，原業主於2014年以671萬元購入，持貨6年沽出帳面獲利約144萬元，單位升值約21.5%。

●西貢禾塘崗單號村屋連天台戶，建築面積700方呎，三房兩廳間隔，望山景，連天台約700方呎，以695萬元成交，建築呎價9,929元。

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