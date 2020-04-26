綠城中國配股籌逾30億元　參與江蘇開發項目

認購事項所得款項淨額擬用於一般企業用途，償還貸款及╱或用作一般營運資金。

另外，公司全資附屬公司綠城房產向新湖中寶收購浙江啟智100%股份，代價11.51億元人民幣．其項目公司目前於中國江蘇南通營運兩個房地產開發項目。

此外，綠城房產同意收購南通新湖股份50%股份，應付總額6.72億元人民幣，南通新湖目前於中國江蘇南通經營一個房地產開發項目，即南通新湖項目。

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