綠城中國配股籌逾30億元 參與江蘇開發項目
2020年04月26日 19:53
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綠城中國(03900)公布，向新湖中寶(600208.SH)全資附屬公司配發3.23億股認購股份，佔公司經發行認購股份而擴大後的已發行股本約12.95%；認購價為每股認購股份9.5港元較．較股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股7.01元溢價約36%；認購事項所得款項總額將為30.68億元。
認購事項所得款項淨額擬用於一般企業用途，償還貸款及╱或用作一般營運資金。
另外，公司全資附屬公司綠城房產向新湖中寶收購浙江啟智100%股份，代價11.51億元人民幣．其項目公司目前於中國江蘇南通營運兩個房地產開發項目。
此外，綠城房產同意收購南通新湖股份50%股份，應付總額6.72億元人民幣，南通新湖目前於中國江蘇南通經營一個房地產開發項目，即南通新湖項目。
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