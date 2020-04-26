新盤UPDATES：月底長假期料掀貨尾搶客戰

發展商積極促銷各區餘貨，爭相加推單位應市，帶動周六、日兩天一手住宅市場共錄約140宗交投，按周顯著回升。市場料月底至下月初長假期將再掀貨尾盤搶客戰。

●OCEAN MARINI今午發售101伙

各區樓盤蜂擁加推單位應市。會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，周日(26日)推售新一批101伙，中午12時開始安排準買家報到。因應疫情，發展商將嚴格執行人流管制等措施，分批安排準買家進入售樓處揀樓。

今日銷售單位的實用面積由472至1,062方呎，買家最高可享22.1%的折扣，折實售價由691.4萬至1,805.4萬港元，呎價由14,133至18,275，平均價為16,299元。折實市值約11.5億元。

●雲滙第1期部分單位加價 加幅最多2%

新鴻基地產（00016）旗下大埔白石角雲滙第1期，昨日（4月25日）推售新一批單位，成交紀錄冊顯示，即日沽出12伙，成交價介乎768萬至892.97萬元，套現超過1億元。

發展商已更新價單，部分單位加價約0.5%至2%。其中7座1樓A2室，實用面積510方呎，價單售價由783.51萬調升至799.18萬元，加幅近2%。

同時，該盤發出多份新銷售安排，分別加推4伙於4月29日起發售，亦推出33伙於4月30日起發售。

●WEST PARK高層戶呎售逾2.47萬創新高

興勝創建（00896）旗下長沙灣WEST PARK，新近售出2個單位。其中25樓A室高層戶，實用面積339方呎，售價逾838萬元，呎價24,721元，創出項目新高紀錄。而14樓B單位則以逾919萬元獲承接，呎價18,641元。

●御半山II期兩日沽15伙 1房呎價再創新高

疫市下個別新盤仍然熱銷。新鴻基地產（00016）旗下屯門御半山II期，周六、日兩天共沽出15伙，平均成交呎價16,232元，項目開售至今累積賣出368伙，佔可售單位約91%，套現逾23億元。

新近售出的2B座22樓H室，實用面積304方呎，成交價598.28萬元，呎價19,680元，再創一房戶新高紀錄。發展商因應市場需求，剛發出新銷售安排，加推20伙於本周四（4月30日）起發售，該批單位折實呎價介乎14,149至19,350元。

●逸瓏灣8本月暫沽20伙 白石角樓盤之冠

大埔白石角新盤市況熱鬧，信和置業（00083）旗下區內逸瓏灣8，剛售出2座2樓F單位，實用面積688方呎，平台面積152方呎，成交價1,057.41萬元，呎價15,369元。

項目於4月暫已錄得20宗交易，為同區一手項目之冠，平均每伙成交價約1,037萬元。而開盤至今累售448伙，套現逾41億元，佔單位總數約85%。

●明翹匯高層一房戶呎售逾1.82萬元

佳明集團控股（01271）位於青衣的明翹匯，售出2座32樓F單位，實用面積303方呎，間隔屬一房，以553.6萬元獲承接，呎價18,271元。

●傲玟三房戶逾3930萬元售出

高銀集團旗下何文田傲玟，售出第2座5樓A室三房戶，實用面積1,403方呎，售價3,930.9萬元，呎價28,018元，買家選用即供90天付款計劃。該盤至今累積售出12伙，售價介乎3,091.9 萬至5,045.2萬元，呎價由28,018至35,405元。

●恆大‧珺瓏灣兩期月內共沽93伙

屯門恆大‧珺瓏灣第1及2期，周六日兩天共錄30伙成交，套現約1.5億元。4月初至今兩期暫已售出93伙，屬期內銷量最多新盤，套現約4.4億元。而開盤以來更已累積賣出687伙，銷售金額約33.6億元。

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