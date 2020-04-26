禁聚令影響一手推盤　月內暫錄580刁勁縮三成

禁聚令衝擊四月一手樓市況，並罕現整月全新盤「零」推售情況。據東網統計，月初至今全港新盤暫時僅錄逾580宗成交，較3月總銷量近900伙大幅急挫逾3成。市場人士估計，最快亦要下月中後才有機會再有新盤開售。

發展商把握市場空檔，變陣促銷各區餘貨。會德豐地產的將軍澳日出康城OCEAN MARINI，周日推售101伙，日前截止認購共錄得約900個登記。該批單位實用面積由472至1,062方呎，折實售價由691.4萬至1,805.4萬元，呎價14,133至18,275，平均呎價16,299元，周日料沽出40多伙，本月累售50多伙。

要數本月銷量最多項目，是屯門恆大‧珺瓏灣第一及二期，據一手銷售資訊網資料，月初至今項目兩期暫已合共售出約93伙，套現約4.4億元，當中二期佔70多伙。

新地雖然未有開盤，仍相繼加推不同地區物業應市。其中，已屬現樓的大埔白石角雲滙第1期，剛過去周六推出新價單內的14個6座兩房戶發售，亦推出4伙三房戶招標。成交紀錄冊顯示，即日沽出12伙，成交價介乎768萬至892.97萬元，套現超過1億元。

發展商亦已更新價單，部分單位加價約0.5至2%。其中，7座1樓A2室，實用面積510方呎，價單售價由783.51萬元調升至799.18萬元，加幅近2%。同時，該盤發出多份新銷售安排，分別加推4伙於本周三起發售，亦推33伙於周四假期起發售。

同時，旗下屯門御半山II期亦於月內連環加推單位，本月暫時已經沽出約60伙，吸金逾4億元，平均呎價逾1.6萬元，一房戶呎價更屢創該期新高，本周四再加推20伙應市。

另方面，疫市下個別豪宅盤仍錄大額承接，令四月仍有零星樓價逾億元交投，當中包括渣甸山皇第的複式大宅及清水灣銀海峯最後1座洋房等。

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